В "Борисполе" задержали иностранца, который прибыл рейсом из Шарджи (ОАЭ) и не смог подтвердить цель своего визита документами.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Индус пытался убедить пограничников, что прилетел учиться, но соответствующих документов у него при себе не было, и въезд в Украину ему запретили. После этого, молодой человек предложил сотруднице таможни контрольно-пропускного пункта "Киев" 1000 долларов, чтобы она все же разрешила посетить Украину.

Мужчину задержали и начали уголовное дело за попытку взятки.

Напомним, украинские пограничники рассказали, сколько денег и за что именно им предлагали нарушители перед Рождеством. На праздник украинским пограничникам за пересечение границы путешественники предлагали доллары, евро и гривни.

Ранее, "Страна" писала, что пограничники вместе с Государственной пограничной службой Украины и мобильной бригадой ДОЗОР задержали украинца, который хотел вывезти из страны старинные предметы и холодное оружие на "Шкоде".