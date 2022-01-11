Сегодня пограничники вместе с Государственной пограничной службой Украины и мобильной бригадой ДОЗОР задержали украинца, который хотел вывезти из страны старинные предметы и холодное оружие.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

На контрольно-пропускном пункте "Кракивец" пограничники осматривали "Шкоду", на которой мужчина направлялся "зеленым коридором" за границу.

В багажнике правоохранители нашли спрятанные в мешках монеты разных номиналов и производителей, банкноту "один рубль" 1898 года и две единицы холодного оружия. Эти предметы могут иметь культурную и историческую ценность.

Находки переданы в компетентные органы для тестирования.

Ранее "Страна" писала, что украинские пограничники отреагировали на известие о новых учениях армии Российской Федерации на территории Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областей и заявили, что не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с учениями.

Также, мы рассказали, что правоохранители рассказали, почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина.