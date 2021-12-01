Украинские судостроительные компании намерены построить совместно с французскими партнерами пять судов для Госпогранслужбы. Производство будет сосредоточено в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Контракт о производстве подписали между украинской компанией "Нибулон" и французской судостроительной компанией "ОСЕА" подписали 30 ноября.

"В рамках этого проекта для Украины является важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Как результат для французских коллег, они откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе", - сообщил замглавы МВД Сергей Гончаров.

Сообщается, что речь идет о производстве 5 катеров, их построят в рамках соглашения, подписанного в 2019 году. Контракт предусматривает кредитование правительством Франции и европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Еще 15 кораблей построят во Франции. Передачу первого судна из Франции в Украину планируют осуществить весной 2022 года.

Напомним, недавно в Украину из США доставили модернизированные патрульные катера Island.