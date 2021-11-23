"Фастов" и "Сумы". В Украину из США доставили модернизированные патрульные катера Island
Во вторник, 23 ноября, в Украину из США прибыл сухогруз Ocean Grand с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны типа Island, предназначенными для усиления ВМС Украины. Катера получили названия "Фастов" и "Сумы".
Об этом сообщает ВМС Украины.
"Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - говорится в сообщении.
Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" поднимут Военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.
Катера на борту сухогруза. Фото: ВМС Украины
Ранее "Страна" писала о том, что сухогруз США с катерами для Украины вошел в Черное море накануне, 22 ноября.
Также мы сообщали, что в Украину прибыл первый корабль с долгожданным углем из США.