Во вторник, 23 ноября, в Украину из США прибыл сухогруз Ocean Grand с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны типа Island, предназначенными для усиления ВМС Украины. Катера получили названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщает ВМС Украины.

"Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - говорится в сообщении.

Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" поднимут Военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Катера на борту сухогруза. Фото: ВМС Украины

Ранее "Страна" писала о том, что сухогруз США с катерами для Украины вошел в Черное море накануне, 22 ноября.

Также мы сообщали, что в Украину прибыл первый корабль с долгожданным углем из США.