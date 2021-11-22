Американский сухогруз Ocean Grand, который везет в Украину патрульные катера типа Island,прошел через пролив Босфор и вошел в Черное море.

Об этом сообщается в Тwitter-аккаунте Yörük Işık в понедельник, 22 ноября.

Этот аккаунт отслеживает передвижение судов через Босфорский пролив. Новые катера Военно-морских Сил Украины, которые названы "Смела" и "Фастов" размещены на верхней палубе судна.

Напомним, патрульные катера везут из американского Балтимора в Одессу. Они должны помочь укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских военно-морских сил с НАТО.

В американском посольстве рассказали, что катера - это часть помощи по безопасности по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

Также сообщалось, что в начале осени украинские моряки ездили в американский Балтимор с целью обучения по управлению и эксплуатации патрульных катеров Island.

Ранее "Страна" писала, что военно-морские силы получили в пользование самый большой порт Украины - "Южный". До этого территория причала, площадью 2,4 га, использовалась Украинским научным центром экологии моря Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины