В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии.

Об этом сообщает сайт ДТЭК в субботу, 20 ноября.

Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", отметили в пресс-службе компании. Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн.

На сегодняшний день ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем. Из них пять поставок с углем из США и две поставки – из Колумбии.

Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тысяч тонн.

Планируется, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре – в декабре и одна – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК "Энерго".

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев договорился с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок. По словам Шмыгаля, первый корабль с углем из США доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание об оплате и закупке последующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

Также мы писали, что в энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и должны спасти Украину от веерных отключений. Как рассказали в компании, этот уголь закупил ДТЭК.

"Страна" подробно анализировала, что на самом деле происходит с углем в украинской энергетике и ждать ли отключений электроэнергии.