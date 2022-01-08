Пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией. Как выяснилось, все они граждане Кубы и пробирались через территорию Украины транзитом.

Об этом 7 января сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

"Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали. По словам "путешественников", они направлялись в Испанию. Теперь они будут ждать решения суда, который определит степень ответственности нарушителей государственной границы", - говорится в посте в социальной сети.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Виннице сотрудники правоохранительных органов обнаружили граждан Финляндии, Швеции и Индии, нарушивших правила пребывания на территории Украины. По данным правоохранителей, иностранцы являлись студентами Винницкого национального медицинского университета имени Н. Пирогова.

Также мы сообщали, что только за один день 6 января украинским пограничникам за пересечение границы путешественники предлагали доллары, евро и гривни в качестве взяток.