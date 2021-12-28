Следователи ГБР Николаева проводят расследование в отношении чиновников таможенного поста "Международный аэропорт Одесса", которые способствовали контрабанде более 200 новых iPhone.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, 25 декабря в Международный аэропорт "Одесса" из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл украинец с четырьмя чемоданами и по "молчаливому согласию" таможенников прошел зону таможенного контроля без осмотра.

В свою очередь представители внутренней безопасности таможни совместно с работниками ГБР вернули мужчину на проверку багажа. Во время проверки правоохранители обнаружили у него более 200 смартфонов iPhone на общую сумму более 5 млн гривен.

В итоге гаджеты изъяли, решается вопрос о наложении на них ареста.

Также ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Одесской таможни своим служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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