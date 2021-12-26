В международном аэропорту "Одесса" мужчина пытался ввезти в Украину партию незадекларированных iPhone 13 Pro Max на сумму более 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Так, в Международном аэропорту "Одесса" правоохранители предотвратили попытку ввоза с нарушением таможенных правил 204 айфонов. Нарушителем оказался 40-летний одессит, который возвращался домой из ОАЭ.

Он не заполнял письменной декларации и за консультацией к таможенникам не обращался.

У мужчины было четыре чемодана с партией современных девайсов. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим одессит засвидетельствовал отсутствие у себя каких-либо товаров, обязательных к декларированию и уплате таможенных платежей.

Кроме того, мужчина вел себя агрессивно, не желал выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей, и всячески пытался как можно скорее покинуть территорию.

Во время проверки чемоданов правоохранители обнаружили 204 мобильных девайса iPhone 13 Pro Max в фирменных пакетах. Гаджеты общей стоимостью более 7 млн грн изъяли.

Ранее мы писали о том, как СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии одного из самых дорогих в мире металлов. Речь идет об осмии: его стоимость в 30 раз превышает цену золота.

Помимо этого, в одесском аэропорту пограничники разоблачили украинца, который пытался ввезти в нашу страну из-за границы 10 килограмм контрабандных ювелирных изделий. Это около 90 комплектов изделий из серебра 925 пробы.