Тракториста-контрабандиста, который под видом проведения сельскохозяйственных работ пробирался к границе с партией сигарет, задержали пограничники у границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 29 октября.

По информации пограничного ведомства, попытка незаконного перемещения через границу табачных изделий была пресечена на участке отделения инспекторов пограничной службы "Высоцк" Волынского отряда.

На расстоянии около 300 метров от государственной границы с Польшей пограничники остановили трактор Т-25 с прицепом. В ходе проверки военнослужащие заметили в прицепе сделанное двойное дно. Как выяснилось, это был тайник с сигаретами в количестве 6 тысяч пачек. Кроме того, в тайнике находилась еще и надувная лодка.

На место были вызваны представители полицейские, которые изъяли трактор, резиновую лодку и табачные изделия.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ст.204-1 КУоАП, после чего тракторист отпустили по месту жительства.

Тракторист пытался провезти в Польшу партию сигарет. Источник: погранслужба Украины

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