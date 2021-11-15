На Закарпатье контрабандисты катапультой и беспилотником перебрасывали сигареты в Румынию
На Закарпатье пограничники задержали контрабандистов, которые с помощью катапульты и беспилотника пытались перебросить табачные изделия в Румынию.
Об этом сообщает сайт Государственной погранслужбы Украины в понедельник, 15 ноября.
Пограничный наряд задержал троих контрабандистов, которые развернули так называемый "пункт управления полетами".
Контрабандисты прибыли на двух автомобилях, в салоне одного из которых пограничники обнаружили ноутбук с загруженной картой украинско-румынского участка границы и запасные аккумуляторные батареи для БПЛА.
Вблизи автомобиля стояли развернутая антенна, пусковая катапульта, самодельный беспилотник.
Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции. Обнаруженные предметы и материалы у контрабандистов изъяли.
Отследить и задержать контрабандистов удалось благодаря слаженным действиям военнослужащих отдела пограничной службы Дьяково совместно с оперативными сотрудниками Мукачевского пограничного отряда.
На Закарпатье контрабандисты пытались перебросить сигареты через границу с помощью катапульты. Источник: Госпогранслужба Украины
Пограничники задержали на границе с Румынией контрабандистов с катапультой. Источник: YouTube
Ранее "Страна" сообщала, что через Одессу в ЕС пытались провезти 14 тысяч ящиков с контрабандными сигаретами на сумму около 145 млн гривен.
Также мы писали, что в Польше арестовали шестерых контрабандистов. Они незаконно переправляли поддельные сигареты из Украины по реке Буг на сумму 17 млн злотых (3,7 млн евро).