В Виннице сотрудники правоохранительных органов обнаружили граждан Финляндии, Швеции и Индии, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

По данным правоохранителей, иностранцы являлись студентами Винницкого национального медицинского университета им. М. Пирогова.

В 2021 году будущие врачи были отчислены из университета за неуспеваемость, но в определенный срок они не покинули территорию Украины.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Принято решение об их принудительном возвращении в страны, из которых они прибыли.

Иностранных студентов депортировали на родину. Источник: Facebook/Госпогранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что почти три десятка иностранцев-нелегалов встретили новый 2022 год под охраной пограничников.

Также мы писали, что руководство КНУ имени Тараса Шевченко запретило студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза при дистанционной форме обучения. В противном случае им грозит отчисление.