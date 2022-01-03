В Государственной миграционной службе заявили, что, в период с января по ноябрь 2021 года, статус беженца получили 35 граждан Афганистана.

Об этом со ссылкой на ответ Миграционной службы сообщают "Украинские новости".

В ответе ведомства говорится, что в течение 11 месяцев прошлого года Миграционная служба приняла решения о признании беженцами 35 граждан Афганистана.

По информации Миграционной службы, в Волынском, Черниговском и Николаевском пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, по состоянию на декабрь содержалось 38 афганцев.

Кроме того, в пунктах временного размещения беженцев в Одессе, Закарпатской области и Яготине Киевской области проживало 85 граждан Афганистана.

Ранее мы рассказывали, что в августе 65 беженцев из Афганистана, которые были эвакуированы в нашу страну, просили убежища в Украине.

В начале декабря сообщалось, что с начала 2021 года статус беженца в Украине попросила тысяча мигрантов, а получили его - 70 человек.

Также "Страна" ранее подробно разбиралась в миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей. Из-за него одним из главных вопросов для Европы остается, что делать с очередной волной нелегалов.