В Государственной миграционной службе сообщили, что с начала года в Украину въехали и попросили статус беженца более тысячи мигрантов. При этом получили его всего 70 человек.

Об этом со ссылкой на данные Миграционной службы сообщают "Украинские новости".

В Миграционной службе заявили, что с начала 2021 года по 1 ноября 1 003 иностранных гражданина и лица без гражданства обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Из них Государственная миграционная служба приняла 70 решений в пользу мигрантов о признании их беженцами, 50 человек признали лицами, нуждающимся в дополнительной защите, 275 лицам было отказано в предоставлении защиты в Украине.

Ранее мы писали, что в августе 65 беженцев из Афганистана, которые были эвакуированы в нашу страну, просили убежища в Украине.

Также "Страна" сообщала о миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей. В связи с ним одним из главных вопросов для Европы остается, что делать с очередной волной нелегалов. "Страна" ранее разбиралась, как это может повлиять на Украину.