Руководство Международного аэропорта "Борисполь" решило сделать свободным вход для всех сопровождающих, но при условии соблюдения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне вход в Международный аэропорт "Борисполь" свободен даже для сопровождающих. Но, конечно, с соблюдением необходимых санитарных норм, а именно применении средства индивидуальной защиты (респиратора или маски). При этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела", - говорится в сообщении.

Также в аэропорту уточнили, что вход будет разрешен всем, у кого температура тела будет не выше 37,2 градусов. Паспорта вакцинации или ПЦР-тесты предъявлять при этом будет не нужно

Напомним, пятерых чиновников АО "Укрзализниця" и его регионального филиала "Юго-западная железная дорога" подозревают в хищении 12 миллионов гривен, выделенных на ремонт рельсовых автобусов, которые курсируют на маршруте между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Также мы писали, что в международном аэропорту во Львове отменили часть международных рейсов из-за сложных погодных условий в городе. Кроме того, часть самолетов направлена на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.