Пятерых чиновников АО "Укрзализниця" и его регионального филиала "Юго-западная железная дорога" подозревают в хищении 12 миллионов гривен, выделенных на ремонт рельсовых автобусов, которые курсируют на маршруте между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, чиновники завладели 12 миллионами гривен, подделав документы. При этом ремонт рельсовых автобусов выполнили с использованием подержанных запчастей низкого качества.

"Должностные лица… в течение 2019-2020 годов организовали схему завладения средствами "Укрзализныци". Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов на закупку услуг по капитальному ремонту оборудования "Бориспольского экспресса". При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием подержанных запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные, таким образом организованная группа лиц завладела средствами АО "Укрзализныця" в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, похищенные средства были легализованы путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания.

Действия чиновников классифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины. На территории ряда областей Украины правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемый в хищении $400 000 руководитель АРМА Сигидин подал в отставку.

Также мы сообщали, что экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в хищении 10 миллионов гривен.