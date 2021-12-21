Бывшего президента Молдовы Игоря Додона, который в прошлом году проиграл выборы Майе Санду, вызвали в Генеральную прокуратуру страны на допрос по уголовному делу о покупке электроэнергии.

Об этом сообщает "Sputnik-Молдова" со ссылкой на слова пресс-секретаря Генпрокуратуры Марианы Керпек.



"Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря 2021 года", – сказала Керпек.

Речь идет о допросе по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах. Указано, что Генпрокуратура уже сообщала о возбуждении уголовного дела по факту хищения государственных средств при импорте электроэнергии в Молдову.

В частности, было установлено, что в 2008 году лица, которые принимают решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, организовали преступную схему и присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара. Причем сделано это было по предварительному согласованию и договоренности с разными должностными лицами.

Указано, что, согласно материалам дела, такая схема дала возможность всем причастным к хищению присвоить деньги с помощью необоснованного увеличения закупочной цены.

Напомним, в октябре сообщалось, что Игорь Додон уходит из парламента Молдовы.

Также сообщалось, что весной партия Майи Санду обвинила фракцию экс-президента Додона в попытке узурпации власти.