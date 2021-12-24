В киевском аэропорту "Борисполь" таможенники задержали украинца, который пытался провезти айфоны под кофтой. Общая стоимость шести iPhone 13 Pro Max, спрятанных под одеждой мужчины приблизительно 200 тыс. гривен.

Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Киевской таможни на своей странице в Facebook.

Мужчина, возвращавшийся с отдыха в ОАЭ, по словам работников таможни, был похож на черепашку-ниндзя, чем и привлек внимание нескольких контролирующих служб. У мужчины обнаружили чеки на телефоны на сумму около 200 тысяч гривен, но их рыночная цена в Украине значительно выше.

На мужчину был составлен протокол о нарушении таможенных правил правоохранительными органами. Предприимчивый украинец теперь заплатит штраф в размере 100% стоимости товаров, найденные телефоны конфисковали.

Ранее мы писали, что польские пограничники, правоохранители и спецслужбы в 2021 году задержали 418 человек, причастных к пособничеству нелегальной миграции. Среди задержанных много граждан Украины.

Также "Страна" сообщала , что пограничники Львовской области задержали 15 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться в страны Евросоюза.