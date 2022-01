Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на границе с Украиной является чрезмерно напряженной. Об этом он сказал в интервью для CNN, фрагмент которого опубликовал The Hill.

"У нас слишком много напряжения на границе (с Украиной). У нас слишком много напряжения в этой части Европы… Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно", - сказал он.

В то же время Песков уточнил, что разрядить ситуацию вокруг Украины может только подписание договоров о безопасности, которые Москва запросила у НАТО и Соединенных Штатов.

Kremlin Press Secretary Peskov on the Ukraine–Russia conflict: "We are insisting on solving the situation, solving the problem. We have too much tension on the border. We have too much tension in this part of Europe. [...] It's extremely, extremely dangerous." pic.twitter.com/RwsW3VTfzK