Песков заявил, что ситуация вокруг Украины "чрезмерно напряженная". Скриншот из видео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на границе с Украиной является чрезмерно напряженной. Об этом он сказал в интервью для CNN, фрагмент которого опубликовал The Hill.

"У нас слишком много напряжения на границе (с Украиной). У нас слишком много напряжения в этой части Европы… Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно", - сказал он.

В то же время Песков уточнил, что разрядить ситуацию вокруг Украины может только подписание договоров о безопасности, которые Москва запросила у НАТО и Соединенных Штатов.

Напомним, ранее в МИД РФ опубликовали стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В нем говорится, что Альянс должен положить конец продвижению на восток и исключить вступление Украины в НАТО.

После этого состоялись переговоры по стратегической стабильности с США, которые инициировала Россия. Они прошли в три этапа. По их итогам, как писала "Страна", складывается неоднозначное впечатление.

С одной стороны, по главному пункту (нерасширение НАТО) нет совершенно никаких подвижек. Запад отказывается давать такие гарантии (по крайней мере, так публично он заявляет, да и Россия подтверждает). И обе стороны резко усиливают конфронтационную риторику. А с другой стороны, обе стороны говорят о том, что по ряду направлений компромисс все же возможен. Мы подробно рассказывали, как прошли переговоры США и РФ и о чем сторонам удалось договориться.

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