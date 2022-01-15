Силам территориальной обороны Украины в пограничных областях с 15 января должны будут выдать оружие. До февраля - во всех остальных областях.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает "Эспрессо".

Завтра во всех пограничных областях Украины бригады уже должны получить оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - заявил нардеп в эфире телеканала.

По его словам, распространение подобной практики на всю остальную Украину, ожидается до начала февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине с 1 января узаконят частные армии и как в Украине по закону должна формироваться территориальная оборона.

"Страна" также писала, что в Министерстве обороны Украины рассказали о том, что основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые прошли военную службу. Также в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии.

Писали мы и о том, как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению".