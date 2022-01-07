В Министерстве обороны Украины рассказали о том, что основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые прошли военную службу. Также в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в социальной сети Facebook.

"Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии", - говорится сообщении.

Не прошедшие службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах могут войти в состав подразделений территориальной обороны после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

В ведомстве добавили, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ в 2022 году. Документ касается назначения на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

Кроме того, с 1 января в Украине вступил в действие закон об основах национального сопротивления.