Вдоль линии разграничения на Донбассе активно продолжают летать западные самолёты-разведчики. Сегодня, 18 января, из Британии в Украину прилетел стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

Час назад о его вылете из Британии сообщил корреспондент UK Defence journal Джордж Элисон.

Судя по маршруту, самолет сегодня будет кружить вдоль границы с Крымом и будет наблюдать за линией разграничения на Донбассе.

Отметим, 5 января в небе над Донбассом с утра до вечера нарезали круги разведчики ВВС США.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял о поставках в Украину легкого противотанкового вооружения для оборонительных целей из-за ситуации с концентрацией российских войск у ее границ.

Уже в понедельник, 17 января, в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, вероятно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Однако, самолеты Британии с военной помощью для Украины вынуждены были облетать территорию Германии и следовать более длинным путем. Это случилось в связи с тем, что ФРГ не позволила использовать свое небо для таких целей.