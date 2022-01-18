Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может создать повод для эскалации "под видом защиты российских граждан" на Донбассе.

Об этом говорится на сайте президента по итогам встречи Зеленского с американскими сенаторами.

"Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", - говорится на сайте Офиса президента.

"Время от времени, как видим, у Зеленского готовы подыгрывать теме "вот вот нападет", но лишь на встречах с западными деятелями. Внутри страны линия другая. Как заявлял Данилов "не нужно нагнетать панику", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в прошлом году Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.

Также сообщали, что Украина не признает выданные в Крыму и "ЛДНР" паспорта РФ. Их владельцы могут попасть под санкции.

Вместе с тем, "Страна" писала, что первые 100 жителей неподконтрольного Донбасса вступили в партию "Единая Россия", получив новые паспорта.