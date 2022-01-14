Россия подготовила отряд для проведения на Донбассе спецоперации под чужим флагом, которая станет поводом для вторжения в Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его слова передает CNN.

По его словам, США располагают информацией, что отряд обучен ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов против "прокси-сил России" (то есть, надо полагать, против сил "ЛДНР").

"У администрации будут дополнительные подробности о том, что мы рассматриваем как потенциальную подготовку, чтобы поделиться с прессой в течение ближайших 24 часов. Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал Салливан и заявил, что Россия трубит "барабанную дробь войны против Украины", поскольку кризисные переговоры заканчиваются безрезультатно.

Тем временем ГУР Минобороны Украины утверждает, что спецслужбы РФ якобы готовят провокации против своих же военнослужащих в Приднестровье, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

"По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доложено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ)", - сообщает ГУР.

Также отмечается, что "распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не поступало, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению".

"Нагнетание продолжается уже в новом формате, усиливая и без того нервную обстановку", - комментирует оба заявления телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала о том, что помощник Байдена заявил о "попытке госпереворота" в Украине как о предлоге для вторжения России.

Также мы сообщали, что по словам Столтенберга, у НАТО есть план на случай вторжения России в Украину.