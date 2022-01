Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию, информационные операции и попытку госпереворота.

"США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине", - сказал Салливан.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - сказал Джейк Салливан, добавив, что разведсообщество США не пришло к мнению, что Россия уже решилась на военные действия против Украины.

