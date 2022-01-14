Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию, информационные операции и попытку госпереворота.

"США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине", - сказал Салливан.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - сказал Джейк Салливан, добавив, что разведсообщество США не пришло к мнению, что Россия уже решилась на военные действия против Украины.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/hBw2awShDp — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022

Ситуацию прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Американцам похоже пришлась ко двору концепция "Шатуна" - госпереворота и дестабилизации, которые якобы готовит Россия в Украине.

На днях о российском "плане по дестабилизации Украины" заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд, а сегодня эту же тему повторил помощник президента США по нацбезопасности Салливан.

Кто будет этот переворот устраивать и каким образом это станет предлогом для вторжения - не говорится.

Не исключено, что тему с "Шатуном" активно двигают в Вашингтоне украинские власти, имея в том свой интерес - получить от американцев мандат на расправу с политическими противниками (с самых разных флангов) под предлогом борьбы с "агентами Кремля", - пишет телеграмм-канал.

Ранее "Страна" сообщала, что посол США в РФ Джон Салливан, заявил, что стягивание российских войск сил к границе с Украиной создает у США "ощущение чрезвычайной ситуации", а ожидаемая деэскалация пока не наблюдается.

Также мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России на территорию Украины и заявил, что в разведке США точно не знают, будет ли Россия воевать с Украиной.

Кроме того, мы информировали, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину у России нет и быть не может.