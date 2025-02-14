Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей со следующей недели смогут получить свои готовые паспорта, заявки на которые подали почти год назад - до 25 апреля 2024 года.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

В то же время, чтобы получить эти паспорта, надо иметь военно-учетные документы.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия будут направляться в порядке очередности подачи документов.

Клименко отметил, что потребовалось время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины.

"Напоминаю, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов", - написал он.

Ранее мы писали о том, что военнообязанные украинцы за границей, у которых истек срок действия заграничного паспорта, стали все чаще обращаться к властям стран пребывания для выдачи "серых паспортов", которые дают возможность путешествовать без предъявления украинского загранпаспорта.