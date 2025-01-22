Украинцы за границей с февраля смогут получать загранпаспорта по "Новой почте". Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Сначала услуга будет доступна только в некоторых странах, но не уточняется, каких. Нужно будет просто подать заявку в "Дие", сдать биометрию и получить паспорт по почте.

"Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-очереди и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале "Дия", один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте", - подчеркнул министр.

Весной начнется выдача за границей водительских прав.

Во второй половине года должна заработать услуга по регистрации рождения ребенка за границей с получением гражданства Украины, карточки налогоплательщика и внесением в демографический реестр.

А также в этот же срок обещают запустить оформление налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Также будет упрощено оформление доверенностей и заявлений. Можно будет заранее согласовать в онлайне документ, а прийти уже для подписания.

Напомним, что на прошлой неделе украинским мужчинам за границей пообещали выдать паспорта, на которые они ранее подали заявки, но месяцами не могут получить из-за новых правил военного учета. Об этом новостей пока не поступало.