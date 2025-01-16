Украинцам за границей обещают выдать паспорта, на которые они подавали документы и которые месяцами не могли получить из-за новых правил воинского учета.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, этот вопрос Владимир Зеленский обговаривал вчера на встрече с украинской общиной в Варшаве.

При этом в одной только Польше более 80 тысяч граждан давно ожидают свои готовые документы.

"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они застряли", - написала Верещук.

Также она поблагодарила МВД и Министерство национального единства за сотрудничество.

Ранее мы писали о том, что военнообязанные украинцы за границей, у которых истек срок действия заграничного паспорта, стали все чаще обращаться к властям стран пребывания для выдачи "серых паспортов", которые дают возможность путешествовать без предъявления украинского загранпаспорта.

Также мы сообщали, что в паспортных сервисах за границей массово отказывали 18-летним украинцам, не стоящим на воинском учете, в выдаче паспортов, включая загранпаспорт.