Паспортные сервисы за границей массово отказывают 18-летним украинцам, не стоящим на военном учете, в выдаче паспортов, включая загранпаспорт.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Это касается и парней, выехавших до вторжения РФ, которые на тот момент и не должны были вставать на учет в ТЦК по возрасту.

Эту ситуацию обсудили на заседании парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта с заместителем министра обороны Екатериной Черногоренко.

Планировалось, что парни с 17 лет смогут встать на учет онлайн, а с 16 лет данные будут заноситься в "Оберег" автоматически при оформлении паспорта. Но пока это так не работает.

На комитете сообщили, что паспортные сервисы официально объясняют отказы отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в "Обериг". По данным МВД, к оформлению были приняты документы только у 9 человек, у которых отсутствует запись в "Обереге".

Депутаты говорят, что это побуждает парней получать временные документы иностранных государств.

Черногоренко заявила, что Минобороны "ожидает ответа от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета".

Ранее советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, отвечая на комментарий в Х, заявил, что Украина не готовит мобилизацию 18-летних.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "трудные, но необходимые решения" по мобилизации.