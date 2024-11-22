В Харькове и области власти намерены усилить мобилизацию.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Олег Синегубов после заседания Совета обороны области.

"На сегодняшнем заседании Совета обороны области обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковщины. Заслушали доклады руководителей ТЦК и Национальной полиции области по текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мер", - сказано в публикации.

При этом местные жители в городских чатах рассказывают, что в Харькове и без того уже не работают многие частные компании, а на крупных предприятиях, в том числе коммунальных, образовалась острая нехватка кадров из-за мобилизации. Причем в городе участились случаи "бусификации" мужчин, которые имеют бронь, так как являются сотрудниками критически важных предприятий. Военкомы документы о брони просто рвут.

Между тем на днях министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что Украина планирует отказаться от принудительной мобилизации в Вооруженные силы.

Незадолго до его анонса Владимир Зеленский говорил, что Украина "недостаточно мобилизовала" людей после ужесточения закона о мобилизации. По его словам, нормы закона о мобилизации нужно корректировать.