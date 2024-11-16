Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "недостаточно мобилизовала" после ужесточения закона о мобилизации.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

"Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать" , - сказал президент.

Он опроверг слух, что Украина призвала полмиллиона человек после принятия закона.

"Никто полмиллиона не мобилизовал", - заявил Зеленский.

В связи с этим он заявил, что пополнение бригад идет медленно.

"На востоке стоят истощенные бригады, нужна ротация. Ребята устают, уходят. Должны их заменить свежими вооруженными подразделениями", - сообщил президент.

Ситуацию на востоке Украины он назвал "действительно сложной" и признал, что "есть медленное продвижение россиян по разным причинам".

Среди других причин он назвал задержки с поставками оружия, по некоторым видам вооружений задержка составляет год от обещанного.

Ранее в Раде заявили о снижении темпов мобилизации осенью.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина продолжит мобилизацию и в 2025 году.