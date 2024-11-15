Вероятнее всего, до 18 декабря в Украине не успеют принять чёткие сроки для демобилизации военнослужащих.

Об этом говорит депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз в эфире национального телемарафона.

"Нет никакой гарантии, что 18 декабря мы хоть что-нибудь увидим. Хотя Кабмину было предоставлено 8 месяцев для того, чтобы они разработали отдельный документ, который бы устанавливал чёткие сроки для увольнения со службы во время действия военного положения", – сообщает нардеп.

Напомним, секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что Минобороны обещает до 18 декабря разработать законопроект о демобилизации военных во время войны.

Ранее В Раде поддержали идею демобилизации солдат, чьи сводные братья и сестры погибли на войне.

Война в Украине идёт уже 994-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб заявил, что россиян в Купянске уже нет. Армия РФ продвинулась в районе Дальнего и от Максимовки. На времевском участке неприятель предпринимает регулярные штурмовые действия подготовленными группами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.