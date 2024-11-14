Анализируем итоги 993-го дня в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне вчера внезапно прорвались в город Купянск, сообщил украинский военный паблик Deep State и российские военные телеграм-каналы.

По информации Deep State, в среду после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск и сумели войти в город и высадить десант, который рассредоточился по домам в районе Сватовской улицы ("в парадном режиме залетели в Купянск" - характеризует ситуацию Deep State).

Паблик пишет, что частично десант удалось уничтожить, а часть техники подбить. Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.

Паблик отмечает, что прорыв российских войск в Купянск стал возможен, потому что "в последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений". "Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной"", – писал DS.

Российские военные телеграм-каналы одновременно утверждали, что российские штурмовые группы смогли прорваться и закрепиться в Купянске, и публикуют карты их продвижения.

При этом украинский Генштаб сегодня заявил, что россиян в Купянске уже нет. "Вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины", - заявили в ГШУ.

В то же время российские паблики продолжают утверждать, что их войска удерживают позиции в Купянске и сегодня взяли еще несколько опорных пунктов ВСУ.

Украина этого не подтверждала. Но, как бы то ни было , эта ситуация показала, что оборона левобережной части Купянска выглядит достаточно зыбкой.





К северу от Курахово ВСУ потеряли село Ильинка - на пути движения РФ в сторону ключевой деревни Старые Терны. Об этом сообщил телеграм-канал Deep State (ранее об этом заявляли российские паблики). Правда, Генштаб это позже опроверг.

При этом к югу от Курахово россияне существенно продвинулись в районе Дальнего и от Максимовки, создав угрозу окружения "кармана" по речке Сухие Ялы. До появления "котла" там осталось менее шести километров.

Ранее украинские военные призывали командование дать приказ на отход из этого «кармана».

На Времевском направлении - под Великой Новоселкой - россияне сейчас активно атакуют подготовленными группами штурмовиков, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Враг идет в несколько волн, но это уже не так называемые "мясные штурмы", враг несколько месяцев на полигонах готовил эти штурмовые группы. Сначала враг применял в этих штурмах бронетехнику, чтобы поддержать свою пехоту, сейчас эта же техника служит для того, чтобы как можно ближе подвезти к нашим позициям штурмовые группы. Далее пехота десантируется и пытается закрепиться, вклиниться в нашу оборону, захватить одну-две там первые траншеи, после чего идут группы закрепления. Поэтому враг к этим штурмам отнесся более серьезно, более подготовленно", - рассказал Волошин.

Напомним, российские войска на днях продвинулись к югу и к западу от Великой Новосёлки, захватив Ровнополь и войдя в Новодаровку.

К обстрелам. В Полтавской области сегодня ночью "Шахед" ударил по промышленному объекту, где был крупный пожар. Утром на маршрут не вышел практически весь городской электротранспорт.

В Горловке, на захваченной Россией части Донецкой области, при обстреле центрального рынка были ранены 14 человек, сообщают местные "власти".

Медиков и радистов - в пехоту

Сегодня появились новые данные, что в пехотные части массово отправляют не подготовленные для этого кадры. По данным нардепа Гончаренко, в пехоту массово отправляют боевых медиков, связистов, химиков и службы обеспечения.

"Расчетно-аналитическое подразделение ВСУ имеет 70 человек. Выдан приказ 20 отправить на передовую. Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей и их берегли на случай атомной опасности. Ну, будущие смертники, которые будут спасать всех в крайнем случае. Аналогично по всем подразделениям, дислоцирующимся в восточных областях. Все службы обеспечение должны отправить в окопы 25% персонала", - приводит депутат слова своего подписчика.

Военных ПВО и радистов также переводят в пехоту.

"Из воздушных сил так же переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту", - пишет пользователь.

Некоторые из таких переведенных на фронт тыловиков угрожают уйти в СЗЧ. По словам нардепа, военные между собой говорят, что таким образом главком решает проблему проваленной мобилизации.

Гончаренко отмечает, что в то же время "у нас сидят люди с боевым опытом в ТЦК, которые перебирают бумажки" и "до сих пор нет полугодовых контрактов для тех, кто хотел бы вернуться на определенный период в армию".

То есть, он по сути поддержал кампанию заявлений о необходимости расформировать ТЦК, которая сейчас идет в Раде. Сегодня по этому поводу высказалась еще одна депутат. Виктория Гриб (внефракционная) считает, что в ТЦК можно провести проверку и отправить воевать здоровых военных.

Подобные заявления идут из парламента уже несколько дней подряд (мы их анализировали здесь). Военное руководство на это отвечает, что большого "выхлопа" от расформирования военкоматов не будет.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в военкоматах работают 36 тысяч человек, но не все из них пригодны.

"В ТЦК работает сейчас 36 тыс. человек, среди которых почти 7 тыс. - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно пригодные, достаточно много таких людей. Есть около 3 тыс. женщин", - сообщил Лазуткин в эфире телемарафона.

Отметим, что статус "ограничено пригодный" был отменен еще в апреле. Видимо, имеется ввиду пригодный к службе в тылу. Из слов Лазуткина следует, что в ТЦК работают 26 тыс. мужчин-военных, из которых неназванная часть - пригодна к службе.

При этом ранее нардеп Марьяна Безуглая говорила, что из ТЦК можно мобилизовать около ста тысяч человек. Но, как видим, военные приводят иную статистику и явно не в восторге от перспективы расформирования военкоматов.

Трамп и завершение войны по линии фронта

На фоне прихода к власти Трампа Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает завершение войны по линии фронта, пишет The New York Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.

Заявляется, что ускоренный переговорный план продвигает избранный президент США.

При этом Киев ставит во главу угла уже не вопрос возвращения всех территорий в границах 1991 года, а гарантии безопасности после окончания горячей фазы конфликта. "Защита интересов Украины в потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определены в ходе боевых действий, а от того, какие гарантии имеются для прекращения огня", - говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник из Украины назвал территории "вторым вопросом" в сравнении с темой гарантий. В качестве таких гарантий Украина хочет членство в НАТО, но Альянс ей в этом отказывает. Также в Киеве рассматривается "мощный арсенал" обычных вооружений, предоставленный Западом.

"Похоже, это подход, который использует Украина, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей", - говорится в статье.

В свою очередь собеседники издания в РФ допустили, что заморозка фронта может произойти весной, если Москва к тому времени вернет Курскую область. При этом другие российские спикеры предположили, что Кремль захочет более серьезных территориальных уступок от Украины.

Напомним, что Украина официально отметает планы по заморозке линии фронта и настаивает на возврате всех территорий по границы 1991 года. Но в западной прессе в последнее время - и еще до выборов, на которых победил Трамп - стали все чаще выходить статьи о том, что реальная позиция Киева другая. И что Украина согласна "обменять" территории на гарантии военного вмешательства Запада в случае новой войны. В идеале - на вступление в НАТО.

Отметим, что на военные гарантии уровня натовских Запад не хотел идти и до прихода Трампа, а сам вопрос о членстве Украины в НАТО переносил на время после войны.

Что касается позиции Трампа, то, после его победы на выборах, в СМИ появились публикации о том, что его мирный план предусматривает мораторий на вступление Украины в НАТО на 20 лет.

При этом то, что Трамп хочет добиваться прекращения войны в Украине уже в ближайшее время, подтверил его будущий советник по нацбезопасности Уолтц. "Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – сказал Уолтц в комментарии "Голосу Америки".

При этом партнеров Украины, да и сам Киев, продолжают настораживать назначения, которые предлагает Трамп.

Вчера на пост главы национальной разведки он предложил бывшего конгрессмена Тулси Габбард, которая активно критиковала США за войну в Украине, а также президента Зеленского и призывала к диалогу с РФ.

О выдвижении Габбард говорится в заявлении Трампа, распространенном переходной командой республиканца.

Габбард – ветеран войны в Ираке и бывший конгрессмен от Демократической партии, которую покинула в 2022 году из-за разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины.

Она еще до начала полномасштабной войны резко критиковала украинскую власть, заявляя о "диктатуре Зеленского" и призывала восстановить отношения с Россией. Примерно такую же линию она продолжала и после начала вторжения. Так, она утверждала, что Байден и власти США "провоцировали" Россию на нападение на Украину.

Ее внесли на "Миротворец", в июле 2022 года она была включена украинским СНБО в список американских политиков, ученых и активистов, которые продвигали "российскую пропаганду". А Центр противодействия дезинформации при СНБО посвятил в своем телеграмм-канале ее «антиукраинским заявлениям» несколько постов, обвиняя ее даже «в работе на деньги Кремля» (правда, сегодня, эти сообщения были оперативно удалены).

И выдвижение такого политика на столь важный пост - ещё один очень тревожный сигнал из Вашингтона для украинской власти. Он может свидетельствовать о подготовке к радикальному изменению политики США в отношении Украина при президенте Трампе.

Ещё один тревожный звонок для украинской власти от Трампа - предложенная им на пост главы Минюста и генпрокурора США кандидатура конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца.

Республиканец известен тем, что был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали Зеленскому во время его выступления в Конгрессе (см. видео). А позже он инициировал резолюцию с требованием к Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Подробнее тревожные для украинской власти сигналы от Трампа мы анализировали здесь.

При этом в Украине далеко не все страшатся изменений в политике Вашингтона. Многие положительно воспринимают идущие в США процессы в надежде, что Трамп закончит войну, пишет ABC News.

Многие опрошенные изданием чиновники, командиры, солдаты и общественные деятели заявили, что надеялись на победу Трампа, рассматривая это как шанс закончить войну, которая, по их мнению, идет сейчас не в пользу Украины.

Эти настроения отражают "глубокое разочарование" в администрации Байдена, "широко распространенное в последние месяцы среди украинцев", многие из которых считают, что политика Байдена дала Украине достаточно, чтобы минимально выжить, но не для достижения победы или усиления переговорной позиции.

"Приход Трампа к власти дал Украине надежду. Он слишком прямолинейный человек, который не будет притворяться, что помогает нам, как это делали демократы. Он сильнее Байдена и готов принимать жесткие решения", - сказал командир подразделения беспилотников.

При этом опрошенные изданием украинские спикеры расходятся во мнениях, к чему приведут переговоры. Один из украинских чиновников считает, что Путин может воспользоваться остановкой огня как передышкой, чтоб напасть снова. В тоже время, один из командующих ВСУ на востоке выступил за переговоры и заявил: "единственный оставшийся путь - дипломатический".

Кем будет "куратор" Украины от Трампа

Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении войны, сообщает Fox News со ссылкой на источники. "Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию. Вы скоро это увидите", — сказал один из источников.

В Киеве уже обсуждают вероятные кандидатуры такого спецпосланника.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что на это место рассматриваются бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и бывший и.о. директора нацразведки Ричард Гренелл.

Гренелл считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приёма Украины в НАТО. В сентябре он встречался с Зеленским, когда тот приезжал в офис к Трампу.

О'Брайен, как мы уже писали, также стоит примерно на таких же позициях - завершение войны по линии фронта. При этом, он предлагал пригрозить России санкциями, если та не захочет идти на переговоры. Кроме того, он предлагал переложить финансирование Киева на Евросоюз.

При этом украинское издание "Зеркало недели" называет еще одного кандидата в спецпосланники - дипломата Брайана Хука. Он сильно отличается от двух названных выше фигур. Если О'Брайен и Гренелл находятся в общем и целом в рамках внешнеполитической повестки Трампа, в том числе и по Украине (переговоры с РФ для скорейшего завершения войны по линии фронта), то Хук, скорее, ближе к другому крылу республиканцев - "партии войны".

В 2018-2020 годах он работал спецпредставителем США по вопросам Ирана и старшим советником госсекретаря Майка Помпео.

Помпео известен своей жесткой линией в отношении РФ и предлагал Трампу усилить поставки оружия Киеву, а не завершать войну по линии фронта. Также Помпео, по распространённой версии, имеет тесные связи с Офисом президента Украины.

Однако недавно Трамп заявил, что Помпео в его команду не войдет.

Поэтому если Хук все ж таки будет назначен спецпосланником, то это будет достаточно значительный успех "партии войны". И это также снизит вероятность заключения соглашения о завершении войны по линии фронта, достигнуть которого и без того будет непросто.

Впрочем, пока о возможном назначении Хука пишут только в Украине. А другие назначения Трампа говорят о совсем ином векторе политики в отношении Украины.

Так или иначе, как и предполагала "Страна", "партия войны" в Вашингтоне продолжает свою "схватку за Трампа" и пытается продвинуть свою кандидатуру на роль "нового Волкера" (спецпосланника Госдепа по Украине при первом сроке Трампа, который немало сделал для того, чтоб не допустить реализации политической части Минских соглашений).