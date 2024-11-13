Анализируем итоги 992-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области с севера и юга, свидетельствует карта Deep State.

С юга удалось продвинуться на 3,5 км в сторону города вдоль реки Оскол, почти захвачена Колесниковка - она вся находится в серой зоне или под контролем РФ. С севера продвижение в двух местах по флангам Синьковки. Видимо, россияне попытаются обойти ее с двух сторон.

Угрожающе продолжает складываться ситуация под Курахово. Вчера военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города.

По его словам, "сейчас Москва контролирует около 15% территории Курахово".

Информацию журналиста подтвердил украинский военный паблик Deep State - по его данным, армия РФ в Курахово дошла до школы №3 (отмечена красным кружком на карте) и концентрирует там войска, подвозя личный состав на бронетехнике.

"Цель таких действий – закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города", – говорится в сообщении.

К югу от Курахово россияне еще продвинулись в районе села Дальнее. До трассы, которая подходит к городу с юга им осталось менее километра, судя по карте Deep State.

Но основная проблема с Дальним - это угроза окружения сел по речке Сухие Ялы, по которой ВСУ сдерживают наступление россиян с юга.

Если россияне зайдут в тыл этой линии обороны, то может обрушится весь южный фланг кураховского фронта и армия РФ сможет прорваться к дорогам, которые с запада ведут в Курахово.

Украинские войска "готовы отступить" из Курахово, "но пока нет приказа сверху". Об этом газете Financial Times заявил один из украинских командиров-артиллеристов. По его словам, российские войска атакуют город с трех сторон (по данным украинских военных пабликов, россияне уже вошли в Курахово).

В этом контексте издание приводит оценку военного аналитического центра CDS, что к декабрю "линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от своего нынешнего положения".

На юге Донецкой области, в районе Великой Новоселки, где на днях активизировались российские войска, они продвинулись западнее и южнее Новодаровки. Также российское минобороны заявляет о захвате соседнего Ровнополя. Судя по карте Deep State, он захвачен почти полностью.

Украинский боец с позывным "Мучной" подтверждает потерю Ровнополя. По его мнению, двигаясь на север, россияне хотят перерехать рокадную дорогу, которая ведет с запада в Великую Новоселку. До этой дороги от линии фронта осталось чуть более трех километров.

Также продолжают ходить слухи, что российские атаки на стыке Донецкой и Запорожской областей - это подготовка к более крупному наступлению.

The Economist сообщает со ссылкой на ГУР МО Украины, что россияне готовят наступление в Запорожской области. Подробностей британский журнал не привел, но на его инсайд, а также другие сообщения по этой теме, решил отреагировать украинский "Центр по противодействию дезинформации".

Глава ЦПД Коваленко подтвердил, что россияне готовят штурмовые действия в районах нескольких населённых пунктов Запорожского направления, Но, по его словам, это тактические штурмы, поскольку "сил для наступления на само Запорожье у них нет".

При этом он пишет, что "Кураховское направление они (российские войска, – Ред.) рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области". По всей вероятности, подразумевается, что в случае захвата Курахово россияне попытаются выйти на границу Запорожской области с востока, одновременно атакуя с юга и окружая район Великой Новоселки.

The Economist считает положение на фронте настолько сложным, что военные скрывают от Зеленского скрывают реальное положение дел.

Об этом издание сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского военного. Источник заявил, что армия цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. И даже Зеленского ограждают от правды. "Дело даже не в том, что его (Зеленского - Ред.) держат в теплой ванне. Его держат в сауне", — сказал военный.

Обстрел Киева и отключения света

Сегодня ночью Россия впервые за долгое время нанесла ракетный удар по Киеву. Власти заявляют, что сбили две крылатые ракеты Х-101 и оба "Искандера", а также 37 "Шахедов" из 90.

При этом в Киеве был достаточно мощный прилет, от которого в небо поднялся столб дыма, какой обычно бывает после ракетных ударов. Позже один из столичных телеканалов сообщил, что со стороны Броваров под Киевом был прилет по складам.

Судя по фото, которые публикует ГосЧС, одно из зданий сильно разрушено.

В Харькове сегодня был очередной прилет дрона - недалеко от торгового центра, повреждено здание и более двадцати припаркованных автомобилей.

Ранее сообщалось, что по Харькову россияне стали бить новыми дешевыми дронами "Молния".

БПЛА отличается небольшим размером и дешевым производством, потому что сделан из фанеры и пластика. По размеру он что-то среднее между большим дроном и "Шахедом". Дальность действия этого дрона – около 40 км. Он способен нести разные типы вооружения массой 3-5 кг.

В Украину на фоне растущей угрозы обстрелов и наступления холодов, вернулись ограничения света. В том числе в Киеве - пока только для промышленности и бизнеса - с 7 до 20 часов, сообщает городская военная администрация.

По данным "Укрэнерго", идет краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ранее аналогичные ограничения для промышленности начали вводить на Западной Украине - в Ивано-Франковской области и на Волыни.

Однако на завтра все ограничения уже отменили.

Новые назначения Трампа и Украина

Трамп сегодня заявил о новых крупных назначениях в своей будущей администрации.

Пентагон возглавит ветеран войн в Ираке и Афганистане, ведущий Fox News Пит Хегсет, а ЦРУ - бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Также посты получили два бизнесмена, поддержавших Трампа - Илон Маск и Вивек Рамасвами. Они совместно возглавят еще не созданную госструктуру DOGE - Департамент эффективности правительства США.

Миссия Маска и Рамасвами довольно интересна. Они "проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", заявил Трамп. Новая структура будет "сотрудничать с Белым домом и Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ".

Рамасвами был кандидатом в президенты от Республиканской партии. И во время предвыборной кампании жестко критиковал американскую помощь Украине, призывая как можно скорее закончить войну, оставив за Россией захваченные территории. Как, собственно, и Маск.

Поэтому, не исключено, что оба миллиардера при Трампе будут заниматься в том числе аудитом денег, выделенных администрацией Байдена Киеву. Намеки на это Илон Маск уже делал в соцсетях. Так, вчера он согласился с постом, где говорилось, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву. А недавно он выступил против американских "лоббистов войны", которые получают "коррупционные деньги" от Киева.

Но более глобальной целью нового департамента, судя по всему, станет очистка властного аппарата от представителей "глубинного государства", с которыми обещал бороться Трамп, а также людей демократов. То, чего Трамп не стал делать на первом сроке президентства (и вследствие чего украинским направлением продолжали заниматься в целом люди, связанные с Демпартией).

В этом контексте также заслуживает внимания будущий шеф Пентагона Питер Хегсет. Это назначение - одно из наиболее показательных у Трампа.

Хегсет, хотя и служил в армии и даже воевал в Ираке и в Афганистане - тем не менее, в последнее время был известен как политический обозреватель лояльного республиканцам телеканала Fox News. Это достаточно неожиданно для США, где Пентагон, как правило, возглавляют люди с крупным военно-административным опытом - высокопоставленные военные либо выходцы из кругов ВПК.

Трамп же хочет поставить на военное ведомство, судя по всему, лично преданного себе человека - который явно не имеет крупных связей в военно-промышленном комплексе и среди генералитета, а потому и не будет выступать ничьим лоббистом.

При этом известно, что американский ВПК активно поддерживал рост военной помощи Украине, получая от правительсва новые заказы и инвестиции в расширение производства. Теперь лоббисты военпрома "шокированы" назначением Хегсета, как пишет американская газета Politico.

Касаемо Украины - будущий шеф Пентагона, будучи еще просто журналистом, критиковал отправку денег Киеву.

"То, что происходит в Украине, важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую я ощущаю на своем кошельке, и с реальной границей, которая меня волнует — южной границей, которая полностью открыта. По каждому из этих вопросов качество жизни простых американцев ухудшилось", — сказал Хегсет на телеканале Fox News в программе The Faulkner Focus.

Ещк одно характерное кадровое решение Трампа - секретарем Департамента внутренней безопасности США станет противница помощи Украине, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

В 2023 году она заявляла, что помощь Украине является "стратегической ошибкой". Губернатор говорила, что действия Вашингтона толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что РФ сможет воспользоваться "большим арсеналом китайского оружия". Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.

Департамент внутренней безопасности США контролирует все - от таможенной, пограничной службы и миграционной служб до до федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, а также Секретной службы США.

Кроме того, Трамп вчера официально подтвердил назначение конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по нацбезопасности. Детальнее о нем мы рассказывали здесь. Он тоже в последнее время критиковал демократов за выделение Киеву крупных сумм.

А сегодня прошла информация, что Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении войны. "Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию. Вы скоро это увидите", — сказал один из источников телеканала Fox News.

На фоне этих назначений вашингтонское издание The Hill пишет, что Трамп "демонстрирует симпатию к Путину, одновременно питая глубокое презрение к Зеленскому". Такое отношение к президенту Украины у республиканца сложилось "отчасти из-за отказа Зеленского поддаться встряске со стороны Трампа во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа".

Из-за этого личного отношения, по мнению автором статьи, Трамп может сократить помощь Украине, чтобы подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

Тем временем, западные круги, которые выступают за прежнюю политику помощи Украине, дают понять, что намерены сопротивляться планам Трампа завершить конфликт.

Генсек НАТО вчера прямо выступил за продолжение войны в Украине. "Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою", — заявил Марк Рютте. Reuters полагает, что его слова стали "посланием следующей администрации США".

Президент Франции Макрон на том же брифинге заявил, что будет продолжать настаивать на отправке помощи Украине столько, сколько потребуется. "Это единственный путь к переговорам, и я хочу четко заявить, что когда придет время, ничего не должно быть решено по Украине без украинцев и по Европе без европейцев", — сказал французский президент.

Также в Европу сегодня приехал уходящий с поста госсекретарь Блинкен. Он встретился с Рютте и заявил, что НАТО планирует передать Украине достаточно военной помощи, чтобы она смогла воевать и в следующем году - то есть уже после прихода Трампа.

В связи с возможным сокращением или даже полным прекращением помощи Украине со стороны США в СМИ и в экспертных кругах идет дискуссия - сможет ли в таком случае Европа перекрыть недостачу, чтоб Киев имел возможность и далее вести войну с РФ?

Точки зрения высказываются полярные. Одни считают, что Европа будет наращивать поддержку и Украина продолжит сопротивление. Другие полагают, что фактический отказ США поддерживать Украину будет сигналом для стран ЕС также изменить свою позицию и начать подталкивать Киев к переговорам и к компромиссам с РФ, чтоб побыстрее закончить войну и начать восстанавливать связи с Россией ради выгод для европейской экономике. Тем более, что уже сейчас подобные призывы в ЕС раздаются все чаще.

Создаст ли Украина ядерную бомбу

Впрочем, украинские власти, судя по всему, на компромиссы идти по-прежнему не готовы и рассматривают разные, в том числе и самые радикальные, варианты продолжения войны.

Крайне показательна в этом плане статья сегодня вышла в британской The Times.

Издание публикует доклад, подготовленный для Минобороны Украины Алексеем Ежаком, завкафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО.

В докладе утверждается, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу из плутония с технологией, аналогичной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", – говорится в докладе. Там также отмечается, что, не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных объектов, необходимых для обогащения урана, во время войны Украина могла бы полагаться вместо этого на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, взятых из ядерных реакторов Украины.

При этом западные эксперты полагают, что Украине потребуется не менее пяти лет, чтобы разработать ядерное оружие и подходящий носитель. Но украинский эксперт Валентин Бадрак настаивает, что Украина менее чем через год создаст собственные баллистические ракеты. "Через шесть месяцев Украина сможет показать, что у нее есть возможность создания баллистических ракет большой дальности: у нас будут ракеты с дальностью полета 1000 км", – сказал Бадрак.

Однако украинские эксперты по ядерным технологиям говорят, что Украина в принципе не сможет создать атомное оружие.

В комментарии "Стране" руководитель Центра стратегических исследований и нераспространения ядерного оружия Полина Синовец заявила, что в Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать ядерное оружие.

"У нас отсутствует два элемента — мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана. Также выделение плутония из топлива — очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб", - считает Синовец.

Тем не менее, появление публикаций о том, что Украина рассматривает создание ядерной бомбы (при том, что официально Зеленский такую возможность отрицает) является вполне однозначным сигналом Киев западным союзникам, и, в первую очередь, американцам, чтоб отговорить их от прекращения помощи и попыток побудить Киев завершить войну по линии фронта. Также, это, естественно, и "сигнал устрашения" для России.

Однако, сомнительно, что эффект от этого сигнала будет таким, каким его хочет видеть Киев.

Угроза ядерной войны может резко усилить позиции на Западе тех сил, что выступает за скорейшее прекращение огня в Украине (и за, соответственно, усиление давления по этому поводу на Зеленского).

А что касается России, то ни одна, ни даже несколько ядерных бомб небольшой мощности (если вдруг Украина их каким-либо образом получит) не смогут причинить России сколько-нибудь значимого ущерба. Зато станут поводом для нанесения в ответ сокрушающего ядерного удара по Украине (РФ обладает самым крупным в мире ядерным арсеналом из тысяч боеголовок) после чего Киев станет не способен продолжать сопротивление, а значительная часть страны превратится в радиоактивную пустыню.

Поэтому эффект от "ядерных намеков", который сейчас зачем-то посылают миру украинские власти, может иметь крайне тяжелые последствия, в первую очередь, для самой Украины.

Закроют ли военкоматы?

В Раде продолжаются призывы расформировать военкоматы.

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что роспуск ТЦК даст минимум 50 тысяч военнослужащих.

"Все еще актуально, что ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет финансовой аналитики, это "черная дыра", а численность работников ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то не менее 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений", – написала она.

Также продолжили гнуть эту линию некоторые "слуги народа". Нардеп от правящей партии Юрий Камельчук, который вчера уже призывал распустить военкоматы, вчера заявил , что в них работает слишком много людей. По его словам, 99% их работы можно автоматизировать.

Он, как и Безуглая, предложил заменить ТЦК на рекрутинговые центры.

Настойчивые предложения распустить военкоматы уже раскритиковали военные, а также сотрудники ТЦК. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин говорит, что отправить всех военкомов на фронт невозможно.

"Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - сказал Истомин.

Замкомандира 3-й штурмовой бригады Жорин назвал инициативу "пустым популизмом" и предлагает искоренять коррупцию в ТЦК, а не закрывать их.

Но интересен сам факт того, что парламентарии, в том числе из правящей партии, начали активно продвигать идею расформирования военкоматах. Что за этим может стоять?

Как мы уже писали вчера, не исключено, что такие заявления просто призваны "выпустить пар" не фоне растущего негатива в адрес ТЦК и их методов работы.

С другой стороны, заявления нардепов начали звучать на фоне явного провала с мобилизацией этой осенью - и резкого некомплекта людей в боевых частях.

О замедлении темпов мобилизации заявляли уже и народные депутаты, и Генштаб. А газета Financial Times сегодня написала о том, что планы Киева призвать еще 160 000 человек с ноября по февраль нереалистичны.

"Военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек. По их словам, это заполнило бы около половины недостающего личного состава", - говорится в статье.

Два командира ВСУ сообщили газете, что уже начали направлять медиков и поваров в пехоту. "Война иногда требует таких вещей. Я уже отправлял своих поваров в окопы", - заявил военный, подтверждая заявления на эту тему от нардепа Безуглой.

Судя по этой информации, эффективность работы ТЦК в последнее время резко упала. И заявления нардепов здесь можно расценивать как некую угрозу - если военкомы не станут набирать больше людей, то могут и сами отправиться на фронт.

Зеленский и выборы

Британский журнал The Economist написал вчера, что выборы в Украине могут состояться 25 мая 2025 года. По информации издания, эту дату обсуждают киевские политики как самый ранний возможный вариант.

А вот если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, Зеленский может проиграть во втором туре экс-главкому ВСУ Залужному (если тот решит участвовать в выборах), пишет The Economist, ссылаясь на закрытые социологические опросы, проводимые в Украине.

"Внутренние опросы, с которыми ознакомился The Economist, показывают, что во втором туре он (Зеленский - Ред.) показал бы себя слабо в противостоянии с другим героем военного времени - Валерием Залужным. Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Спустя почти три года после российского вторжения он больше не рассматривается как бесспорный военный лидер, которым он когда-то был", - говорится в статье.

Источники "Страны" среди социологов подтверждают, что общественные настроения меняются не в пользу Зеленского.

"Закрытые опросы в последнее время фиксируют падение общественной поддержки президента. Баланс доверия/недоверия у него уже отрицательный. Причем в рейтингах он уже даже не второй, а третий. Вперед он пропускает не только Залужного, но и главу военной разведки Кирилла Буданова", - говорит источник.

Напомним, что с прошлого месяца ходят упорные слухи о подготовке Офисом президента отставки Буданова.

И, возможно, опасения, что он может начать свою политическую игру были не последним основанием для появления таких намерений.

По данным источников "Страны" Буданову предложили уйти добровольно в отставку и отправиться послом в Турцию. Тот ответил отказом. Однако, как считает источник, попытки уговорить его "уйти по хорошему" продолжатся.

В интервью The Economist неназванный бывший соратник Зеленского советует ему не выдвигаться на второй срок, как президент и обещал в 2019 году.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией - это провести выборы [без своего участия] и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", - заявил собеседник. Альтернатива — "рискнуть ассоциироваться с военным крахом или неполным миром".

В этом контексте в Киеве назвали "очень негативным развитием событий" отказ Трампа назначать в свою администрацию Майка Помпео. Заявляется, со ссылкой на чиновника из сферы безопасности, что украинские власти были этим встревожены.

"Теперь беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом Дж. Д. Вэнсом. По сути, это исключит членство в НАТО, но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время оккупирует", - говорится в статье.

После выхода статьи в Офисе президента заявили, что никаких оснований или предпосылок для проведения выборов нет.

"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад. Война высокой интенсивности. Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у Российской Федерации нет. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", - заявил советник главы ОП Подоляк.

Он считает, что подобные публикации имеют целью "принудить" Украину к "уступкам".