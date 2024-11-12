Анализируем итоги 991-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россия вчера начала ряд наступлений на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Армия РФ существенно продвинулась под Великой Новоселкой, свидетельствует карта украинского паблика Deep State. Россияне углубились примерно на три километра на двух участках - у Ровнополя и Новодаровки.

Российские паблики заявляют, что Ровнополь уже захвачен (чего Украина не подтверждала), также их армия вошла в Макаровку (что совпадает и с картой DS).

Основное направление движения - с юга к западу от Великой Новосёлки, что может иметь целью обойти город с запада. С востока он уже блокирован российскими войсками. Вчера сообщалось, что российские войска проводят штурмовые действия силами до 50-60 человек за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений на багги.

Второй участок, где россияне пошли в наступление - Гуляйполе Запорожской области. Оно расположено близко - в полутора километрах - от линии фронта. Украинские военные вчера сообщили о механизированном штурме в сторону города и продвижении противника.

"На левом фланге от Гуляйполя противник имел немалые продвижения за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то между тем уже меньше 9 км", – написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На карте Deep State продвижение под Гуляйполем не зафиксировано.

Украинское командование заявляет, что могут быть дальнейшие штурмы в Запорожской области в ближайшие дни. По словам спикера Сил обороны юга Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отступают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер. Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превышают украинских военных.

Украинский офицер с позывным "Алекс" считает, что это начало крупного сражения.

"На Запорожском направлении обстановка все напряженнее, у всех уже сформировалось стойкое ощущение, что п…дячка вскоре", - написал он.

Как мы уже писали, наступление россиян на южном фронте намного опаснее для Украины, чем их продвижение на Донбассе, так как создает угрозу их выхода к Запорожью и Днепру с последующим штурмом и захватом этих городов. Подобное развитие может иметь катастрофические последствия для всего фронта, так как "разрежет" логистику ВСУ, а также позволит россиянам выйти на правый берег Днепра.

Поэтому, если действительно возникнет такая угроза, то украинское командование наверняка бросит на это направление все имеющие резервы, а если потребуется - то и перебросить подразделения из Курской области.

Но пока, повторимся, не очень понятно намерены ли россияне здесь начинать полномасштабное наступление и есть ли для него у них достаточно сил. Но если начнут, то это будет битва, которая, во-многом, и предопределит дальнейший ход войны.

Резко обострилась ситуация к югу от Курахово, где россияне вошли в село Дальнее. Оно выходит прямо на трассу, которая соединяет Курахово с селом Успеновка, и сейчас РФ близка к ее перерезанию - до трассы менее двух километров.

Кроме того, захват Дальнего будет означать угрозу всем украинским позициям в селах южнее, где стоит украинская оборона по реке Сухие Ялы. Украинский боец с позывным "Мучной" говорит, что, таким образом, ВСУ в данном районе оказались в оперативном окружении и предлагает отходить из этих сел, чтобы "не допустить бывших ранее ошибок".

По его словам, бои "не прекращаются ни на секунду" и в восточной части Курахово. Кроме того, сегодня появилось видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища к западу от города.

В Курской области продолжается активизация боевых действий. Укранский паблик Deep State сообщил о продвижении россиян в районе Дарьино в юго-западной части украинского плацдарма.

Российские паблики пишут, что практически захватили Дарьино, а также сообщают об атаках своей армии севернее - в лесу под Ольговкой (к востоку от Коренево).

Кроме того, россияне наступают в Новоивановке и Погребках, где российские части, как и несколькими днями ранее, пытаются деблокировать часть своих сил, которые, как пишет ряд российских пабликов, заблокированы в селах в районе Малой Локни.

Зеленский вчера заявил, что в Курской области подразделениям ВСУ противостоят 50 тысяч российских войск (западные СМИ ранее писали, что среди них - около десяти тысяч северокорейцев).

Британское издание The Telegraph пишет при этом, что Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до инаугурации Трампа 20 января. Такую информацию журналистам сообщили в британской военной разведке. По ее данным, Кремль также попытается "на плечах" у ВСУ продвинуться в Сумскую область.

Газета напоминает, что РФ уже вернула себе примерно половину территории в Курской области, которую раньше взяла под контроль Украина.

Значение Курского плацдарма велико в контексте происходящих вокруг Украины событий - а именно, вероятной смены парадигмы конфликта при новом президенте США Трампе. Детальнее о смысле боев на этом участке - и почему Киев направляет туда приоритетные резервы - мы писали здесь.

Кто у Трампа займется Украиной

Сегодня многие западные СМИ сообщили о двух ключевых для Киева назначениях в будущей администрации Трампа. Речь о постах госсекретаря и советника по нацбезопасности (сейчас, при Байдене, эти позиции занимают наиболее известные в Украине американские чиновники - Блинкен и Салливан).

Как пишут журналисты ряда крупных изданий со ссылкой на источники, госсекретарём при Трампе станет сенатор Марко Рубио. А помощником президента по нацбезопасности - конгрессмен Майк Уолтц. Оба - республиканцы от Флориды и оба в том или ином разрезе критиковали помощь Украине, призывая остановить войну. Хотя и "голубями" их не назовешь.

Рубио известен сейчас как противник помощи Украине. Он голосовал против неё в апреле, когда Сенат США утвердил законопроект о выделении Киеву новых средств. Также он недавно призвал закончить войну в Украине, поскольку она "зашла в тупик" и угрожает разрушением Украины.

Кроме того он говорил о необходимости переговоров во время визита Зеленского в США. При этом Марко Рубио не выступал в принципе против поддержки Киева, как это делали другие преданные трамписты - он в основном критиковал подходы Байдена к этой помощи, которая оказывалась без всяких условий, в огромных объемах и без понятных целей войны.

На своем новом посту Рубио будет отстаивать идею Трампа о "давлении" на Украину для урегулирования войны с РФ. Также он за то, чтобы не принимать Украину в НАТО, пишет New York Times.

"Несмотря на то, что в прошлом Рубио высказывался о России в жёстких тонах, он, вероятно, поддержит ожидаемые планы Трампа по оказанию давления на Украину с целью найти способ прийти к соглашению с Россией и остаться вне НАТО", - говорится в статье издания.

Также газета добавляет, что Рубио придерживается резко атикитайской риторики и является сторонником санкций против Кубы и Венесуэлы.

Майкл Уолтц - похожий случай. Летом 2022 года в составе группы конгрессменов он посещал Украину и призывал Байдена направить Киеву больше военной помощи. Но уже в сентябре 2023 года выступил против дальнейшего финансирования Украины, если США и дальше будут нести основные расходы, пока такие европейские страны как Германия платят гораздо меньше.

"Военная помощь США должна зависеть от европейского распределения бремени и равной европейской помощи в будущем", - заявлял Уолтц. Также он критиковал Байдена за отсутствие конкретных целей по Украине и призывал сперва решить внутренние вопросы США, такие как наплыв мигрантов.

Агентство Reuters называет Уолтца сторонником идеи, что в США должны усиливать свою армию в контексте противостояния с Китаем. В октябре он заявил, что из-за этого необходимо пересмотреть цели США в Украине. "В интересах ли это (продолжение помощи Украине - Ред.) Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?" - спросил Уолтц.

При этом конгрессмен достаточно жестко высказывался относительно России еще накануне выборов. В начале ноября он дал интервью, где рассказал, как Трамп в случае победы мог бы заставить Украину и РФ заключить мирное соглашение.

Уолтц заявил, что на Путина можно надавить, сократив доходы РФ от экспорта нефти и газа, для чего нужно усилить санкции и увеличить продажу американских энергоресурсов, а также дав Украине "дальнобой".

Судя из его слов, это может быть сделано, если российский президент откажется от "плана Трампа".

"Прежде всего, следовало бы усилить энергетические санкции против России. Россия, по сути, это бензоколонка с ядерным арсеналом. Сейчас Путин продает больше нефти и газа, чем до войны, — через Китай и Индию. Если объединить это с развитием нашей собственной энергетики и снятием ограничений на экспорт сжиженного газа, его экономика и военная машина быстро исчерпают свои ресурсы", - заявил Уолтц.

Конкретные способы давления на Украину он не привел, но сказал, что "у нас есть достаточно рычагов влияния на Зеленского, чтобы посадить их за стол переговоров".

Отметим, что после победы Трампа, согласно утечкам из его штаба в СМИ, основной план состоит в том, чтобы заморозить войну по линии фронта, оставив за РФ захваченные территории. А также на десятилетия отсрочить прием Украины в НАТО. И, если это правда, то в Москве вряд ли станут сходу отметать этот проект - поскольку он сильно похож на то, что предлагают страны "Глобального Юга" (а в Кремле не раз достаточно позитивно отзывались об аналогичном китайско-бразильском плане).

То есть, при таком сценарии перечисленные Уолтцем "рычаги давления", возможно, применять и не придется (если, повторимся, не будет сразу отвергнут Москвой).

Так или иначе, но если слухи о назначении Уолтца и Рубио подтвердятся, но в целом они, судя по всему, будут проводить политику в отношении Украины в русле описанной выше схемы завершения войны. По крайней мере, попытаются с этого начать.

Сам же Трамп намерен заключить мирное соглашение по Украине "как можно скорее" - об этом заявил "Блумбергу" президент Финляндии Стубб после разговора с избранным американским президентом.

Сделка, по его мнению, может быть достигнута еще до еще инаугурации.

"Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем ​​инаугурации", - сказал Александр Стубб. Выступая на климатическом саммите в Баку, Стубб отметил, что касательно границы замораживания войны "мы не знаем, где все разрешится".

Украина в свою очередь будет пытаться склонить Трампа на свою сторону. Как пишет Financial Times, именно под республиканца писались отдельные пункты "плана победы", который администрацию Байдена так и не заинтересовал.

Речь о замене части американских войск в Европе украинскими и использование украинских природных ресурсов. Источник утверждает, что Трамп "заинтересовался" этими пунктами после того. как Зеленский презентовал ему их на встрече в сентябре. По данным газеты, включить эти положения в план украинскому президету посоветовали влиятельные республиканцы.

Также, как пишет FT, Трампу предложили право проверки инвесторов для Украины, чтобы избежать вливания китайских денег. А зависимые от Пекина отрасли экономики могут переключиться на поставщиков из США.

Рада критикует ТЦК

В Верховной Раде за последние дни стала все чаще раздаваться критика в адрес ТЦК и методов мобилизации. Причем в основном от представителей "Слуги народа".

Вчера о том, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам, заявил нардеп от правящей партии Юрий Камельчук.

"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СЗЧ, это нечеловеческое отношение", - заявляет Камельчук.

Нардеп Юлия Яцык сегодня также заявила, что нужно расформировать ТЦК.

Вместо них предлагается создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов отправить на фронт. По данным Яцик, из них можно сформировать больше 10 бригад. Точную цифру, сколько сейчас сотрудников ТЦК по Украине, она не стала называть, но отметила, что это "значительно меньше", чем сто тысяч. В среднем одна бригада насчитывает 5 тысяч человек.

Также критику мобилизации развернул нардеп от "слуг" Александр Федиенко. По его словам, из-за нового приказа Минобороны призывать в армию стали глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими болезнями.

"Недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВВК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и тд", - пишет член оборонного комитета Рады. По его словам, даже в ТЦК сказали, что этот приказ 402 - "полная глупость".

Параллельно ему внефракционная нардеп Анна Скороход заявила, что врачам военных медкомиссий спустили указание признавать всех военнобязанных годными. "Нам неоднократно сами врачи говорили и они негласно нам помогали, что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные - это отдельная каста. Такого не может быть", - заявила Скороход.

Кроме того Федиенко рассказал, что руководители предприятий ВПК стали увольнять и всячески прятать своих работников от мобилизации - из-за остановки механизма бронирования.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий. Говорят, мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, так что ждите в гости. Юридически ТЦК имеют право мобилизовать таких военнообязанных. Уже есть обращение работников одного из элеваторов и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Которое хоть и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия", - пишет Федиенко.

Отметим, что несмотря на эту критику, которая звучит уже открыто из Верховной Рады, сама мобилизация не останавливается. Людей продолжают жестко "бусифицировать", а в крупных городах Украины, таких как Харьков, в городах на улицах все меньше мужчин.

Поэтому неизвестно, повлияют ли как-либо заявления нардепов - в том числе "слуг народа" - на ситуацию с набором в армию и смягчению нынешних практик. Либо же все эти заявления делаются исключительно в рамках "выпуска пара", чтоб показать, что власти видят проблему и думают как ее решить.