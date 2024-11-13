Комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности поддержал предложение по демобилизации служащих ВСУ, чьи неполнородные родственники погибли на войне.

Об этом пишет депутат Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

В случае принятия законопроекта право на увольнение со службы получат военные, чьи неполнородные родственники (сводные братья или сёстры) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях по отражению российского вторжения.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация 18-25 летних военных невозможна без их замены.

Война в Украине подходит к концу 992-й день войны. Последние новостями с ключевыми событиями 13 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска ведут наступательные действия на стыке Донецкой и Запорожской областей. Украинские военные сообщали о механизированном штурме в сторону Гуляйполя и продвижении противника. В Курской области РФ продолжается эскалация боевых действий: Deep State сообщил о продвижении россиян в районе села Дарьино в юго-западной части плацдарма ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.