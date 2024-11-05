Народный депутат Соломия Бобровская заявила о спаде темпов мобилизации.

По ее словам, набор в армию начал замедляться в сентябре, в течение осени спад продолжился.

Она также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО и заявила, что это было связано с нехваткой солдат на передовой (ранее об этом сообщала нардеп Марьяна Безуглая).

"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - сказала Бобровская.

Ранее о падении темпов мобилизации осенью заявлял секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и депутат Роман Костенко.

Между тем власти Украины уже заявили о планах мобилизовать 160 тысяч человек.

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