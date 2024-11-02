Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает сообщать об отправке в пехоту медиков и военных ПВО.

По её словам, глава Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук распорядился с понедельника "втайне" начать направлять медработников в пехотные части.

"Готовятся боевые распоряжения", - написала депутат.

Также она пишет о том, что "сейчас забирают людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - всех отправляют в пехоту".

Кроме того, Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за "провал" Курской операции и нереагирование на предупреждения разведки о том, что россияне планируют наступать на юге (из района Угледара - Великой Новоселки).

"По моим данным, он вообще уже не общается с Будановым", - добавила нардеп.

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