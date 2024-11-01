Бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.

Об этом в своих соцсетях написала народная депутат Марьяна Безуглая.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через ВВК", - сказано в ее публикации.

Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что Содоля сняли с должности в июне на фоне критики со стороны военных, о чём мы подробно писали в отдельном материале.

Содоля уже давно критиковал широкий круг лиц, включая Безуглую, которая заявляла, что генерал пьянствовал во время прорыва россиян на торецком направлении.

Также по поводу Содоля возмущался начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. Он даже подал на высокопоставленного военного заявление в правоохранительные органы.

"Генерал Содоль неадекватно командует войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и других подразделений обороны, что привело к ослаблению позиций на фронте и потере большого количества солдат и территории", — писал Кротевич в заявлении для ГБР.

Военный обвинил генерала в целой цепочке ошибок, в том числе в том, что генерал не снабжал "азовцев" в Мариуполе боеприпасами и не наращивал силы и укрепления в городе перед российским наступлением.