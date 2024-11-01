Анализируем итоги 980-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска, по данным Deep State, за минувшие сутки продвинулись возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимилиановки, Победы, Константиновки и в Нововодмитровке.

В основном это к востоку, югу, северо-западу и юго-западу от Курахово, где россияне сейчас наступают наиболее высокими темпами - стараясь выйти на трассу к западу от Курахово и отрезать всю воюющую там украинскую группировку.

Украинский офицер с позывным "Алекс" сообщает, что российские войска "сильно поджимают со стороны Трудового" к северу от Богоявленки.

Российские паблики утверждают, что Трудовое "продавили" и там идет зачистка. Украина этого не подтверждала. Судя по карте, это село приближает РФ к прямой трассе, которая ведет на Курахово с юга. При этом украинский военный с позывным "Мучной" говорит, что россияне уже приближаются к Разливу, который непосредственно находится около этой трассы.

Также россияне заявляют, что вышли на подступы к Максимовке западнее Трудового.

К северу от Курахово российские войска штурмуют в направлении Ильинки, сообщил украинский боец с позывным "Мучной".

"Пока на этом участке не можем стабилизировать фронт, чтобы не допустить окружения Курахово", - добавил он.

Также отдельные российские группы прорываются в само Курахово, но закрепиться там им не удается, добавляет "Алекс".

Российские паблики пишут, что бои идут уже в самой Ильинке (это уже на северном берегу Кураховского водохранилища). Также они утверждают, что ведутся уже штурмовые действия и в Курахово.

Украинский офицер с позывным Алекс пишет, что ситуация вокруг Курахово сильно обостряется. И после взятия Селидово россияне бросают больше ресурсов на Новодмитровку и оттуда, с севера пытаются обходить Курахово. Параллельно этому с юга давят со стороны Ясной Поляны.

"Если уж сейчас не принимать меры, то ничего хорошо там не будет, это чревато потерей не только города, но и большого количества территорий", - считает офицер.

Укранские военные также сообщают об ухудшении ситуации в районе Купянска и Боровой.

Боец, который пишет в Сети под именем "Разведчик", говорит, что "на Купянском направлении ситуация достаточно тяжелая, здесь враг имеет успехи и пытается их развивать. Равняет Купянск и окрестности КАБами, артиллерией".

"Алекс" сообщает, что под Боровой "идет заруба" в Вишневом, россияне планируют атаковать Першотравневе и Шейковку, чтобы перерезать две дороги на Боровую и сорвать украинскую логистику на этом участке. "Наступление пока идет на довольно узких участках, а не по всему фронту, потому что это так сказать, первая фаза их замысла, который также необходимо ломать маневрами", - пишет офицер.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов считает, что у россиян есть и цель войти в Купянск.

"В борьбе за Купянское направление враг задействует силы танковой армии и свежих механизированных подразделений, цель для которых четко определена – «зайти в Купянск».

С севера врага сдерживает природный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех. С юга и востока ситуация несколько труднее, у врага есть систематические незначительные продвижения, ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны", - пишет военный.

Судя по российским картам, в РФ утверждают, что приблизились к Купянску с северо-востока. Украина этого не подтверждала.

Месячный рекорд по "Шахедам"

Укаинский Генштаб сегодня сообщил , что в октябре РФ запустила по Украине рекордное количество "Шахедов". За месяц были запущены 2023 дронов, из которых сбили 1185. А всего с начала года было запущено 6987 БПЛА.

Военный ВСУ с позывным "Тень" сообщает, что россияне используют тактику комбинированных запусков беспилотников. Пытаясь истощить украинскую ПВО, Россия отправляет дроны без боевой части, которые летят вглубь страны.

"Их тактика носит характер атаки в несколько волн. Первая – запуск ложных целей. Вторая – запуск ложных целей вместе с ударными БПЛА. Третья – ударные БПЛА с относительно меньшим процентом ложных целей", - сообщает "Тень".

Россия сегодня нанесла нескольку ударов баллистикой - по Херсону, Днепру и Харькову. Вчера были удары по Полтавской области и по Одессе.

А Украина атаковала Брянскую область, где поврежден жилой дом, а также нефтебазу в Ставропольском крае РФ.

Отдельный вопрос - будут ли этой зимой отключения света.

Член набсовета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил , что со следующей недели могут возобновиться отключения света из-за похолодания.

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – заявил Величко.

Но в компании позже заявили, что это личное мнение Величко, а не официальная позиция "Центрэнерго".

Позже исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук дал прогноз, что Украина может пройти зиму вообще без отключений света, если не будет новых ударов по энергообьектам.

"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков - Ред.), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся. Можем так пройти. Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", - сказал Сахарук.

Но вопрос того, будет ли Россия наносить удары по энергетике, которых не было с лета, остается открытым. И особенно сейчас, когда Украина входит в отопительный сезон, и энергопотребление выросло. Из-за чего последствия вероятных ударов могут быть гораздо сильнее.

Военные перспективы

Западные СМИ продолжают писать о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте.

У Украины есть ресурс солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев, потом начнется острая нехватка.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон.

"По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться еще от шести до двенадцати месяцев, сказал один чиновник. После этого, сказал он, страна столкнется с острой нехваткой", – говорится в статье.

Издание пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является тупиковой ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Падение морального духа и вопросы о том, продолжится ли американская поддержка, представляют свою собственную угрозу военным усилиям Украины. Украина теряет территорию на востоке, а ее силы внутри России были частично отброшены. В статье говорится, что украинская армия испытывает трудности с набором солдат и оснащением новых подразделений. Также в Украине, как пишет NYT, падает моральный дух из-за наступления России и опасений, что поддержка Запада и поток поставок подходят к концу.

ТЦК, тем временем, в последнее время активизировались из-за дефицита пехоты на фронте, заявил военнослужащий Евгений Иевлев. По его данным, власти хотят мобилизовать 200-300 тыс. человек.

Ранее секретарь СНБО Литвиненко называл меньшую цифру - 160 тысяч человек, но не уточнил сроки такого призыва. По данным AFP, речь идет о ближайших трех месяцах. То есть, планируют призывать более чем 50 тысяч человек в месяц.

Похоже, что эти попытки ускорить мобилизацию связаны с двумя факторами.

Первый - текущая ситуация на фронте, который, по выражению некоторых украинских военных, "посыпался" в Донецкой области и может начать проседать на других участках. Основной причиной отступлений в Украине называют нехватку личного состава.

Второй - опасения украинской власти, что в следующем году военная помощь может стать существенно меньше, кто бы ни пришел к власти в США после выборов. И, чем сильнее к тому моменту будут ВСУ, тем больше шансов, что западные поставки останутся на неком приемлемом уровне. Особенно, если победу одержит Камала Харрис.

О том, что время с западной помощью поджимает, пишут американские медиа. Военные поставки Украине в 2025 году могут "сильно сократиться" по сравнению с годом текущим, пишет Би-би-си со ссылкой на доклад немецкого Кильского института мировой экономики.

Факторами нестабильности там называются возможная победа Трампа и новые схемы финансирования помощи на Западе - через использование замороженных российских активов и взносы НАТО в качестве замены европейской помощи.

В худшем случае военная поддержка может упасть до 29 млрд евро в год, а финансовая — до 27 млрд.

Причем издание обращает внимание, что в пакетах американской помощи за последние месяцы в основном содержатся боеприпасы и почти нет бронетехники и специальных машин, которые были бы признаком подготовки к какой-то более решительной и маневренной войне.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что за полгода Украина получила лишь 10% от обещанного Западом оружия.

Также Би-Би-Си отмечает, что неудачи ВСУ на поле боя заставляют западные страны сомневаться в необходимости дальнейшей помощи Украине.

Издание пишет, что вариант с выходом Украины на границы 1991 года "выглядит все менее вероятным", что порождает дискуссии на Западе о целесообразности продолжения поставок оружия. Отмечается, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США может привести к сокращению помощи Киеву, а сама новая вашингтонская администрация может вынудить украинские власти уступить ряд территорий в обмен на мир.

Репортеры "Би-Би-Си" побеседовали с жителями районов Донбасса, которые находятся под контролем Украины, и выяснили, что они надеются на победу Трампа и скорое завершение конфликта. Би-би-си, в частности, подчеркнула, что в Покровске широко распространено мнение о том, что украинское политическое руководство допустило ошибку, отказавшись урегулировать конфликт мирным способом в первые месяцы 2022 года.

А Bloomberg, со ссылкой на источники, пишет, что среди властей Украины "усиливается чувство уныния по поводу хода войны".

Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина "будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку", говорят два источника, близких к Офису Зеленского.

"Это настроение начинает распространяться в Украине все шире", пишет издание и приводит опрос, что более двух третей украинцев выступают за начало переговоров.

При этом на Западе "не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны", говорят западные чиновники.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков заявил Bloomberg, что Россия может взять под полный контроль восток Украины к следующему лету, если нынешние темпы продвижения сохранятся. И что "некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области".

При этом в России официально придерживаются другой риторики. Постпред России в ООН Небензя заявил, что повторения сценария с минскими договорённостями и заморозкой фронта не будет. Также Небезня исключил вступление Украины в НАТО.

В США на официальном уровне также говорят о том, что не видят иного приемлемого для себя исхода войны, кроме как победа Киева. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на страницах журнала Foreign Affaris. Он дал понять, что американское руководство, вопреки многочисленным публикациям СМИ, продолжает выступать за войну до победного конца, а не за ее завершение путем неких компромиссов.

"Для тех, кто думает, что американское лидерство обходится дорого, подумайте о цене американского отступления. Перед лицом агрессии цена принципа всегда ничтожна по сравнению с ценой капитуляции", - пишет Остин (последняя фраза вынесена в заголовок статьи).

Он заявил, что вторжением в Украину Путин бросил вызов всему западному миру, и "безопасность Америки требует, чтобы мы противостояли агрессии Путина".

О том, что публикации западных СМИ о желании нынешней администрации США завершить войну в Украине в ближайшее время вряд ли соответствует действительности, ранее предполагала и "Страна".

При этом Остин заявил, что на этой войне "нет серебряной пули", то есть, какой-либо системы вооружений, которая переломит ход боевых действий (вероятно полемизируя с теми, кто призывает дать разрешение на дальнобойные удары по РФ). "Ни одна отдельная возможность не переломит ход событий. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важен совокупный эффект военных возможностей Украины — и сосредоточенность на том, что работает", - пишет глава Пентагона.

Исходя из этих слов, нынешняя американская администрация, несмотря на неизменность своего курса на продолжение войны, дает понять, что не планирует на данный момент переходить границ, за которыми есть угроза резкого повышения эскалации конфликта.

Однако уже через несколько дней в США будут выборы, исход которых пока четко непонятен - опросы дают разницу в голосах между Трампом и Харрис в пределах статистической погрешности.

Но в любом случае, у Америки будет новый президент. Что, конечно, может прямо повлиять на войну в Украине, перспективы ее завершения, а также условия этого.

Однако, помимо выборов, безусловно, значительное влияние на все эти моменты окажет состояние обоих воюющих стран.

Сейчас российская армия активно наступает и владеет инициативой на фронте. Это порождает две прямо противоположных трактовки происходящего.

По первой из них (распространенной в РФ и транслируемой в части западных СМИ) украинская армия полностью истощена, фронт удерживается из последних сил и вот вот он полностью рухнет, вслед за чем наступит военная катастрофа и Украина будет разгромлена.

По второй из них (распространенной в кругах близких к военно-политическому руководству Украины) - происходящее это не предвестник обвала фронта, а часть замысла украинского командования. Который состоит в том, чтобы измотать российские силы в оборонительных боях, пусть и отступая, после чего наступление российской армии рано или поздно выдохнется, фронт стабилизируется и ВСУ, накопив силы и оружие, перейдут в контратаку. То есть, повторится ситуация 2022 года.

Какая из этих трактовок верна точно сказать невозможно, не обладая данными о реальных резервах, реальном темпе пополнения личного состава и реальных потерях обоих воюющих армий.

Однако, как мы уже писали, есть два индикатора, которые покажут, что ситуация для ВСУ развивается по наихудшему сценарию. Первый - это полная потеря плацдарма в Курской области (ему руководство Украины уделяет особое внимание и именно туда сейчас в приоритетном порядке направляются украинские резервы). Второй - это прорыв российской армии к Запорожье и к Днепру, что обрушит логистику ВСУ на всем южном и значительной части восточного фронта, а также будет означать потерю двух важнейших промышленных центров. Поэтому для защиты данного направления командование ВСУ "за ценой не постоит". И если даже на это не хватит боеспособных резервов, то значит ситуация с ними у украинской армии действительно критическая.

На данный же момент можно констатировать, что у ВСУ нет сил удерживать линию всего фронта. Также пока не оправдываются прогнозы ряда российских военных блогеров, которые уже два месяца пишут о подготовке украинской армией контрудара то ли в Курской области, то ли в Харьковской, то ли на Донбассе. До сих пор никаких масштабных контрнаступлений ВСУ не проводили (за исключением нескольких локальных контратак с небольшим продвижением). Хотя, если б была у них такая возможность, то вряд ли бы с этим медлили. И вряд ли бы допустили, например, потерю значительной части курского плацдарма, а также масштабное продвижение российских войск в Донецкой области.

Но является ли это свидетельством наступающего стратегического кризиса в ВСУ и полного развала обороны, либо это реализация плана "изматывания" российской армии в оборонительных боях, можно будет судить по двум индикаторам, которые мы описали выше.

Также на ситуацию, безусловно, могут повлиять и ускорить процессы форс-мажоры. Например, резкое сокращение американской помощи Украине из-за послевыборной ситуации в США. Или же критическое падение боевого духа и потеря управляемости одной из воюющих армий.