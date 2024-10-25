Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о том, что нужно готовить круговую оборону Павлограда Днепропетровской области и Изюма Харьковской области.

Об этом нардеп написала в своем телеграм-канале.

"Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курской области уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма", – заявила Безуглая.

Павлоград – самый близкий к Донецкой области город Днепропетровской области. Изюм занимает то же положение в Харьковской области.

Ранее Безуглая заявляла, что россияне планируют до конца осени создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины, чтобы их уничтожить. В списке нардепа значились Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и Херсон.

Напомним, сегодня заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область.

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