"Бои за каждый дом". Появилось снятое беспилотником видео из фронтового города Селидово
В сети появилось видео города Селидово Донецкой области, снятое с беспилотника.
Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.
На видео можно заметить последствия боевых действий: разрушения и дым.
Между тем украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что "в Селидово сейчас... бои происходят за каждый дом".
По его словам, ВСУ "еще удерживают часть позиций на севере 11 микрорайона и на западе", часть микрорайона уже взяли россияне, бои до сих пор продолжаются.
"Мучной" сообщает, что российские войска каждый день "отжимают метр за метром, их большое количество, равно как арты, так и дронов".
Ранее украинские военные сообщали, что россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был главный укрепрайон ВСУ.
Подробнее о ситуации в Селидово мы писали в нашем итоговом материале.
Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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