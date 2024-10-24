В сети появилось видео города Селидово Донецкой области, снятое с беспилотника.

Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.

На видео можно заметить последствия боевых действий: разрушения и дым.

Между тем украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что "в Селидово сейчас... бои происходят за каждый дом".

По его словам, ВСУ "еще удерживают часть позиций на севере 11 микрорайона и на западе", часть микрорайона уже взяли россияне, бои до сих пор продолжаются.

"Мучной" сообщает, что российские войска каждый день "отжимают метр за метром, их большое количество, равно как арты, так и дронов".

Ранее украинские военные сообщали, что россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был главный укрепрайон ВСУ.

Подробнее о ситуации в Селидово мы писали в нашем итоговом материале.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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