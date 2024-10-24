Россияне закрепляются в многоэтажках в центре города Селидово Донецкой области, где был основной укрепрайон ВСУ.

Об этом сообщают украинские военные.

Они пишут о наступлении большого количества российской пехоты, которой удается "просачиваться" в дома и подвалы.

"По Селидово, к сожалению, все как и говорил, противник имеет успех в центре, уже занял несколько многоэтажек. Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку (населенный пункт около Селидово, который россияне в августе захватили практически без боя - Ред.) Хорошего мало", - пишет офицер ВСУ с позывным Алекс.

Напомним, вчера военные сообщали, что россияне дошли до центра Селидово и ситуация в городе для ВСУ серьёзно ухудшилась. Продвижение подтверждает и украинский телеграм-канал Deep State.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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