Прорвав оборону ВСУ в Часовом Яру Донецкой области, россияне уже зашли на 2,5 км западнее канала на юге города.

Об этом сообщает военный аналитик Bild Юлиан Репке в соцсети Х.

"После пяти месяцев интенсивных боев российская армия вторжения прорвала украинский фронт к югу от Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, взбирающиеся на здание и готовящие плацдарм", - сказано в его публикации.

О ситуации в городе написала и газета The Wall Street Journal. Пообщавшись с украинскими военными на месте, издание сообщило, что позиции ВСУ в Часовом Яру начинают ослабевать.

"Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может пасть в считанные дни", — сказал командир роты Ростислав Касьяненко.

Это продвижение "может означать значительный шаг России к захвату города". А потеря Часового Яра, наряду с Покровском, "является ключевой в попытках Москвы" захватить Донецкую область.

Аналитики считают, что россияне хотят захватить оба города до того, как опадут листья, лишив войска жизненно важных укрытий, и до наступления зимних дождей и грязи.

Напомним, полгода россиян сдерживали за каналом, но на этой неделе им удалось прорваться вперёд на двух участках.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину. Между тем украинские военные высказывают мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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