Российские войска впервые за долгое время продвинулись в городских кварталах Часова Яра Донецкой области.

По данным паблика Deep State, они захватили часть микрорайона Жовтневый, который находится к западу от водного канала.

То есть оборона ВСУ по каналу в Часовом Яре, которая сдерживала российские атаки с июля, прорвана.

При этом бои идут уже на большей части Жовтневого района, судя по "серой зоне" на карте DS.

Напомним, в июле россияне захватили микрорайон к востоку от канала.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину. Между тем украинские военные высказывают мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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