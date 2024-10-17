Зеленский призвал все страны готовить своих солдат для замены бойцов ВСУ на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят ВСУ.
Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", - заявил президент Украины.
Ранее страны НАТО говорили, что не будут посылать свои войска в Украину до окончания войны, чтобы не вступать в прямое боестолкновение с РФ. Исключение - заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в начале года о том, что французские войска могут отправиться в Украину. Но они не были поддержаны ведущими странами Альянса, включая США.
Между тем Зеленский сообщил генсеку НАТО, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.
Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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