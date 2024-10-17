Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят ВСУ.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", - заявил президент Украины.

Ранее страны НАТО говорили, что не будут посылать свои войска в Украину до окончания войны, чтобы не вступать в прямое боестолкновение с РФ. Исключение - заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в начале года о том, что французские войска могут отправиться в Украину. Но они не были поддержаны ведущими странами Альянса, включая США.

Между тем Зеленский сообщил генсеку НАТО, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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