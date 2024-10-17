Из-за высоких потерь танков Leopard Украина начала устанавливать на них дополнительную защиту.

Как пишет американское издание Business Insider, ВСУ потеряли уже 40 таких танков (уточняя, что официально эти цифры не подтверждены).

Теперь Киев начал заказывать для немецкой бронетехники дополнительные защитные сетки от дронов.

Одна такая сетка стоит 20 тысяч долларов, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово использовать такие антидроновые конструкции на своей бронетехнике.

Также западные СМИ писали, что Украина и Россия стали экономить танки из-за риска их уничтожения беспилотниками.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Селидово уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Также, по словам Рёпке, в Курской области россияне вернули себе село Любимовка, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.

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