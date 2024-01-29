Из менее чем 100 переданных Украине немецких танков Leopard-2 как минимум 26 были подбиты, остальные затруднительно использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием.

Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

Издание пишет, что в ходе летнего контрнаступления эти танки "показали хорошие результаты, но вряд ли были неуязвимым супероружием".

"Как и для всех танков, выживаемость Leopard-2 и Abrams на поле боя зависит от координации действий танковых войск с пехотой, артиллерией и инженерами, а для поддержания боеспособности бронетехнике необходима развитая инфраструктура сервисного обслуживания. Украина оказалась не в состоянии обеспечить этого в 2023 году", - считает издание.

Leopard-2 возглавили первые летние атаки при слабой поддержке, но не добились значительных успехов.

"Большее количество современных танков (на поле боя - Ред.) могло бы помочь, но наступление не даёт достаточных доказательств того, что лучшие танки сыграли бы решающую роль", - резюмирует Foreign Affairs.

Ранее сообщалось, что в Украине мало используют танки Leopard-2 из-за нехватки запчастей и неудачных попыток их починить.

"К сожалению, можно отметить, что лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков все ещё может быть использовано со стороны Украины", - заявлял военный эксперт.

Мы также писали, что Украина получила от Польши отремонтированные танки Leopard-2.