В Украине применяют лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, так как самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками.

Об этом сообщил член партии "Зеленые" и эксперт по оборонному бюджету Себастьян Шефер, пишет австрийское издание Kurier.

Перед Рождеством Шефер вместе с министром обороны Борисом Писториусом посетил ремонтную мастерскую в Литве. По его словам, сейчас ремонт длится очень долго, поскольку им не хватает нужных запчастей. В своих письмах к оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) депутат указал, что есть "насущная потребность принять меры" для быстрого улучшения ситуации с запчастями.

Он рассказал, что украинские военные пытались сами отремонтировать танки, но это привело лишь к еще большему повреждению. В связи с этим, добавил Шефер, нужно выяснить, можно ли предотвратить возникновение таких ситуаций путем улучшения подготовки механиков или предоставления дополнительных инструкций. Кроме того, необходимо установить, можно ли проводить ремонты непосредственно в Украине.

Издание отмечает, что эксперт по оборонному бюджету написал военным компаниям следующее: "К сожалению, можно отметить, что лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков все еще может быть использовано со стороны Украины".

Осенью Владимир Зеленский признался, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

А западные СМИ писали, что танки Abrams прибыли в Украину слишком поздно.