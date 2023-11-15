Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами. Скриншот видео

Переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения, и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало", – сказал Зеленский.

Напомним, в середине октября сообщалось, что Украина получила 31 танк М1 Abrams.

Однако западные СМИ написали, что танки Abrams поставили в Украину слишком поздно: эти машины доставят ВСУ большие проблемы.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться