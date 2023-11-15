Переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения, и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало", – сказал Зеленский.

Напомним, в середине октября сообщалось, что Украина получила 31 танк М1 Abrams.

Однако западные СМИ написали, что танки Abrams поставили в Украину слишком поздно: эти машины доставят ВСУ большие проблемы.